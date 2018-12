Centro Democrático pide liberación de Andrés Felipe Arias

A través de un comunicado la bancada del Centro Democrático expresó su respaldo a Andrés Felipe Arias y reiteró que la situación que vive el exministro es injusta porque sus derechos fueron vulnerados.

Lea el comunicado completo:

La Bancada de Congresistas del Partido Centro Democrático manifiesta pleno respaldo al Doctor Andrés Felipe Arias y su familia.

Sabemos que lo que se cometió fue una gran injusticia, la cual fue reconocida por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas al determinar que sus derechos humanos fueron violados por parte de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, especialmente su derecho a la segunda instancia.

Confiamos en que prontamente se cumpla el fallo y se restauren todos sus derechos.

Le agradecemos al Gobierno de Colombia y al Embajador en los Estados Unidos, Doctor Francisco Santos la solicitud presentada ante el Fiscal encargado del caso en dicho país, de atenuar las condiciones en que actualmente el doctor Andrés Felipe se encuentra privado de la libertad, mientras termina su proceso en las Cortes.

Vale la pena recordar que nuestro compañero y amigo no tiene cargos en Estados Unidos, no está siendo procesado, ni juzgado en dicho país, no es un peligro para la sociedad y tampoco representa riesgo de fuga.

Diciembre 19 de 2018

CONGRESISTAS DEL CENTRO DEMOCRÁTICO