Médicos y Arquitectos podrían ser reemplazados por algoritmos matemáticos

Según el autor del libro “The Robots are Coming: A Human's Survival Guide to Profiting in the Age of Automation", aquellas profesiones que sean predecibles y rutinarias, dentro de cinco o diez años serán realizadas por un algoritmo matemático.

Señala que si bien profesiones como la medicina o la abogacía no podrán ser absolutamente reemplazadas, su campo laboral si se verá reducido.

Aunque el pronóstico puede parecer preocupante, el autor de la obra asegura que con estos cambios se crearán nuevas oportunidades para individuos creativos, con capacidad de resolver problemas inesperados y de tomar riesgos. Aspectos que un algoritmo no puede reemplazar.

Anuncia, además, que en el futuro serán los expertos en seguridad informática, los individuos que desarrollen sistemas de inteligencia artificial y programadores, los profesionales con mayor demanda en el campo laboral.

Así como, áreas que son insustituibles por algoritmos como los trabajadores sociales, psicólogos y aquellas labores que parten del contacto humano.

Según su pronóstico los médicos generales verán mermado su campo de acción pues los diagnósticos de afecciones comunes van a ser automatizados, así como los abogados que realicen trabajos de escritorio y procesen documentos.

Los arquitectos serán menos solicitados pero sobresaldrán aquellos creativos con habilidades artísticas que generen diseños incapaces de lograr con algoritmos. Los contadores que traten cuestiones comunes también se verán afectados, así como los pilotos de guerra, amenazados por los aviones no tripulados, los policías y detectives y los corredores de propiedades.

Por el contrario, personas que se desempeñen como electricistas o plomeros, que son indispensables en la vida cotidiana, continuarán siendo irremplazables por el momento.