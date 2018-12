Alex Castro viajará a Ibagué para sellar su vinculación al Deportes Tolima

Alex Castro, volante antioqueño de 24 años, viajará este jueves a Ibagué para reunirse con Gabriel Camargo y finiquitar su llegada al Deportes Tolima, informó el mismo jugador en diálogo con El Alargue de Caracol Radio.

Castro, quien durante el 2018 vistió la camiseta de Alianza Petrolera, reconoció que también tuvo ofertas de Rionegro Águilas e Independiente Santa Fe. "Me llamaron de Santa Fe y de Rionegro, pero el estilo de juego del Tolima es el que más me favorece, por eso es la opción que mas me gusta".

"Ya hay algo muy adelantado con la gente del Tolima, a pesar del interés de Santa Fe, estuve en Cali haciendo exámenes para la salida, este jueves viajo a Ibagué para sentarme con el senador y cerrar el acuerdo", agregó.

El jugador explicó que llegaría al 'Vinotinto y Oro' a préstamo con opción de compra. Su pase pertenece un 50% al Deportivo Cali y el otro 50% a Alianza Petrolera.