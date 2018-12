¿Cristina Hurtado está embarazada? /

A través de su cuenta de Instagram la presentadora y modelo Cristina Hurtado ha despertado sospechas sobre un posible embarazo.

En la imagen se le puede ver con un monitor de fertilidad y junto a la foto publicó el siguiente mensaje:

"¿Embarazada?, mi monitor de fertilidad sin hormonas que ayuda a planear o prevenir un embarazo. Y NO, NO ESTOY EMBARAZADA, pero me sorprende lo efectivo que ha sido y la tranquilidad que siento al poder cuidarme sin tener efectos secundarios".

Sin embargo, varios de sus seguidores le preguntaron si estaba embarazada y se atrevieron a preguntar cuántos meses tenía, donde mucho imaginaron que posiblemente traería su tercer hijo al mundo.