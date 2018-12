Duque al Centro Democrático

El Mandatario sostuvo que acepta las críticas, pero no le pueden decir que está gobernando con tesis distintas a las que propuso para llegar a la presidencia.

El Presidente Iván Duque afirmó que él no está gobernando para los aplausos, sino para resolver problemas del país que envejecieron mal y aprovechó para responder a sectores del uribismo que han insistido en un cambio en el gabinete.

“El único que decide sobre el nombramiento de los ministros es el presidente de la república, y eso es algo que tienen que entender los que quieren empezar a cocinar cambios”, dijo Duque en declaraciones a la prensa después de su visita al batallón del Ejército de Tolemaida, este martes.

A su vez, en su intervención en la Cumbre de Gobernadores que se cumplió este martes en Yopal, capital del Casanare, el mandatario sostuvo que él acepta las críticas, pero lo que no le pueden decir es que está gobernando con tesis distintas a las que le sirvieron para hacerse elegir como Presidente de la República.

“Por eso a mí no me perturba ni me molesta ninguna encuesta, porque yo no tengo de frente la tentación de la reelección para estar buscando solamente lo popular y no lo conveniente”, expuso el Jefe de Estado.

Agregó el presidente: “Porque aunque hay algunos que pretenden siempre cabalgar sobre el fracaso de quien gobierna para construir de ahí su porvenir político, lo que terminan haciendo es destruyendo los sentimientos de esperanza en una nación”, argumentó el Jefe de Estado.

En este sentido, consideró que los colombianos de hoy, y especialmente sus gobernantes, deben “estar por encima de esas consejas, de esas componendas, de esas trapisondas usuales de la vieja política, y elevar el discurso”.