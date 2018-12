Comparan interceptación a ACDAC con la del expresidente Uribe en la Corte

La Defensa del jefe de la Sala de Interceptación Diamante de la Fiscalía, Luis Carlos Gómez Góngora, aseguró que si las ‘chuzadas’ contra el sindicato de ACDAC fueron ilegales, entonces lo es también la interceptación que hizo la Corte Suprema de Justicia al expresidente Álvaro Uribe.

La comparación entre las interceptaciones la hizo su abogado en medio de la audiencia de medida de aseguramiento, argumentando que su actuación no se sale de la ley.

“Este es el caso de una interceptación de un número no correspondía al proceso de desaparición forzada. Lo cual en este país pasa a cada ratico o si no preguntémosle al presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Luis Barceló cuál fue la razón de que resulte interceptado un expresidente de la República por error y que eso no lo vuelve ilegal la interceptación porque es emitida por una autoridad competente”, señaló.

Lo anterior, porque asegura que terminaron interceptadas las cabezas más visibles del sindicato de pilotos cuando estaban detrás de personas involucradas a un proceso de desaparición forzado y el número no correspondía.

Dice su defensa que el jefe de la sala cumplió una orden del fiscal 32 de interceptar unos números de celular y que después de 30 días de estar escuchando se dieron cuenta que ese número no tenía ninguna relación con el caso por lo que pidieron ante el juez 52 de garantías cancelar la orden de interceptar ese número. Una situación similar a la que se vivió en la Corte.

A Gómez Góngora le imputaron los delitos de falsedad en documento público, violación y divulgación ilícita de comunicaciones y fraude procesal pero no aceptó cargos y espera su defensa que no lo envíen a prisión.