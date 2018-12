La impactante declaración de Miley Cyrus sobre su novio Liam Hemsworth /

Puede que Miley Cyrus no se sienta a gusto refiriéndose a su pareja Liam Hemsworth como su 'prometido' a pesar de que han pasado ya dos años desde que él le entregara un impresionante anillo con el que sellar sus planes de futuro -en realidad, la cantante prefiere el término 'compañero'-, pero eso no significa que no sea consciente de lo afortunada que es.

Así lo acaba de dejar claro en un comentario escrito a través de su cuenta de Instagram en respuesta a una publicación en la que un usuario aseguraba que ningún hombre reúne cinco cualidades muy específicas: que sepa utilizar la po***, que tenga empatía, una altura por encima del 1'75, ninguna zo**a y sentido común.

"El mío sí las reúne, no te des por rendido", ha asegurado la estrella del pop al autor de esa afirmación para animarle y hacer gala, de paso, de su habitual sinceridad arrolladora.

Esa forma tan libre de expresarse fue la que le llevó hace unos días a reconocer que su chico se había portado como todo un héroe durante los incendios que arrasaron California el mes pasado, rescatando a todas sus mascotas mientras ella se encontraba a miles de kilómetros de distancia rodando una nueva serie en Ciudad del Cabo, y que a cambio ella se encargó de hacerle un hombre muy feliz.

"Nunca había querido más a Liam... Recibió mucha acción a cambio de salvar a los animales. Desde luego que fue recompensado. Teníamos que asegurarnos de que sabía lo agradecida que le estaba", bromeaba Miley en una de sus últimas entrevistas. "Por eso ahora le llamo mi compañero de supervivencia, aunque él crea que no es algo romántico, pero yo he aprendido que sí lo es. Por eso te emparejas con alguien, por supervivencia, y él estuvo increíble, consiguió sacar a todos los animales".