Iván Mejía, director de El Pulso del Fútbol criticó a SantaFe y Millonarios, por los fichajes que han y no realizado de cara a la temporada 2019.

“El movimiento de fichajes ha sido muy pobre, no se ve un torneo atractivo para el año entrante. ¿Qué ha hecho Millonarios? Para que digan aquí está, esto es lo que le traemos al hincha, ¿qué ha hecho SantaFe? No me vayan a decir que la contratación, para que vuelva el hincha, es OmarPérez”.