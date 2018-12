Esta es la agrupación que se suma al Festival Estéreo Picnic /

The Prodigy será headliner de la décima edición del Festival Estéreo Picnic, que se realizará el 5, 6 y 7 de abril de 2019 en Bogotá.

En esta oportunidad, es la primera vez que la agrupación electrónica visita Colombia, en el que presentarán lo último de su nuevo disco No Tourists y su catálogo de éxitos como 'Firestarter', 'Smack My Bitch Up', 'Voodoo People, entre otros.

The Prodigy se suma a Arctic Monkeys, Kendrick Lamar, Twenty One Pilots y Sam Smith como los grupos que encabezan el décimo aniversario del Festival Estéreo Picnic.

Esta es una banda multigeneracional, que se ha incrustado en los corazones de los ravers, los metaleros, los electrónicos y los punk. The Prodigy se presentará de manera exclusiva en Sudamérica en el marco del FEP, festival que llega del 5 al 7 de abril del 2019.