Iván Mejía: "A mí no me parece que Icardi sea mejor que Cano"

Iván Mejía Álvarez, director de El Pulso del fútbol, habló sobre el delantero GermánCano y tuvo palabras de elogio con el argentino del Independiente Medellín, de quien aseguró es el mejor jugador de la Liga Águila.

Mejía, afirmó que: "Nunca entendimos porque Armani no estaba en la SelecciónArgentina, y yo veo a Cano jugar y digo este tipo como no está en un equipo grande. A mí no me digan que Pratto es mejor que Cano, no me digan que ese Ábila es más que Cano".

Finalmente, aseguró: "Ahora, por qué no le fue bien en México, habría que preguntarle a su entorno, pero es un señor jugador de fútbol. Voy a decir algo que puede ser una barbaridad, a mí no me parece que Icardi sea mejor que Cano".