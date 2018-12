Quintero: "Estoy feliz en River pero hay cosas que no dependen de mí"

Juan Fernando Quintero, volante colombiano de River Plate, habló desde Emiratos Árabes, en donde disputará el Mundial de Clubes, sobre su futuro, ya que, se ha rumorado en las últimas semanas su salida del club 'millonario'.

Luego de haberse coronado campeón de la Copa Libertadores con el club argentino, frente a Boca Juniors, el exMedellín declaró en el diaro 'Olé' que el gol que le hizo al cuadro 'xeneixe' ha sido el más importante en su carrera.

“Fue el más importante de mi carrera, marcado para la historia de este club y para todos. Para ser sincero, de chico no sabía de la dimensión de este partido y hoy por hoy, desde adentro, me di cuenta de todo lo que genera”, reveló Quintero.

Por otro lado, el zurdo contó que será de su continuidad o no en el club 'millonario'. ""La verdad es que del tema no hablo. Quiero pensar y enfocarme en estos partidos que vienen. A los que les toca decidir, está en sus manos. Yo estoy muy contento acá, soy parte de River y tengo contrato. Hay cosas que no dependen de mí; de mí depende responder por River".

Finalmente, Quintero se mostró agradecido con los técnicos Marcelo Gallardo y José Pékerman, entrenador de River Plate y exseleccionador de Colombia, respectivamente.

“De todos aprendes algo, Con todos los entrenadores que he tenido es algo especial, pero ellos me marcaron. Con José jugué dos Mundiales y a Marcelo le agradezco por todas las enseñanzas. Son grandes personas aparte de ser buenos entrenadores, es un orgullo haberlos tenido”.