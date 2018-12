El balance legislativo es precario: Guillermo Rivera

Para el ex ministro del Interior Guillermo Rivera el panorama frente a lo aprobado en este periodo legislativo por parte del Congreso de la República es desalentador, especialmente por las reformas que se plantearon en la consulta anticorrupción.

“Me parece que el resultado de la legislatura es bien precario, bien pobre: se hundió la reforma a la justicia, varios proyectos de ley que vienen haciendo trámite, sobre todo aquellos desprendidos de la consulta anticorrupción, son proyectos cuyo trámite va bastante lento, la aspiración era que antes de que terminara este año la mayoría de estos proyectos de ley se hayan aprobado y no ocurrió así”, dice.

Una muestra de ello es que este domingo por primera vez sesionará el Senado para ver si se alcanza aprobar la reforma política. La sesión será a las 7 de la noche, pero ni porque se logre votar su conciliación para que siga viva se cumple con la expectativa. El ex ministro cuestiona fuertemente lo hasta ahora aprobado.

“También me preocupa el texto de conciliación de la reforma política. Una reforma política sin lista cerrada, sin paridades es una reforma que pierde su razón de ser y me parece que es un pésimo mensaje de la mayoría en el Congreso de no avanzar en una reforma política sustantiva”, señala.

Entre los proyectos que se hundieron en este periodo también se encuentran la segunda iniciativa que se presentó sobre las 16 curules de paz, pero Rivera ahora sigue el proceso en el Consejo de Estado para revivir el primer proyecto de acto legislativo que se presentó sobre esos cupos que se les prometieron a las víctimas en el acuerdo firmado con las FARC.