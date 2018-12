Así será el mega concierto de reyes

Como es ya tradicional Mesitas del Colegio se prepara para Iniciar 2019 con dos de sus fiestas más tradicionales, el "Festival de la Luz" y su tradicional "festival del Mango" que contara con muestras folclóricas, culturales y musicales, en las que se destaca el Mega concierto del puente de Reyes, con artistas del más alto Nivel: Chocquibtown, Luis Alberto Posada, Nelson Velázquez y uno de los grandes imitadores de Televisión "Dálmata", entre otros artistas sorpresa y Djs, Ellos serán los encargados de darle sabor a las fiestas este 05 de Enero en el Coliseo de Eventos de Mesitas

Mesitas se prepara para recibir "El Mega Concierto de Reyes" evento que se realiza todos los años en época de la fiesta de Reyes, en el marco de las fiestas del Mango y como reconocimiento a los extensos cultivos de esta preciada fruta.

El concierto promete ser una de los más sonados de comienzos del año 2019, y marca el encuentro de diferentes estilos musicales Goyo Slow Mike y Tostao, los famosos Chocquibtown, con sus mezclas de sonidos urbanos y folclor del litoral Pacífico colombiano, la música de despecho de Luis Alberto Posada, con sus éxitos "Me Tomas y me dejas" "Doble dosis de Licor", Pasión Recordaras", "Nuestro encuentro", y "yo Tuve un gran Amor", Nelson Velázquez, y sus clásicos Vallenatos, "Entrégame tu amor" "Tu que te has creído" entre otros y para rematar uno de los mejores imitadores del Televisión "Dálmata" con todos sus éxitos, una cita infaltable para iniciar el año con lo mejor de la música en este Mega Concierto de Reyes.