Palmarés: los campeones del fútbol colombiano en 70 años de historia

Nacional con 16, es el equipo con más títulos en toda la historia.

Tras la coronación de xxx como campeón de la Liga Águila II 2018, así quedó el palmarés del fútbol colombiano en sus 70 años de historia:

AÑO  CAMPEÓN  SUBCAMPEÓN
1948  SANTA FE JUNIOR 
1949  MILLONARIOS CALI
1950 ONCE CALDAS MILLONARIOS 
1951 MILLONARIOS BOCA JUNIORS DE CALI
1952 MILLONARIOS BOCA JUNIORS DE CALI 
1953 MILLONARIOS ATLÉTICO QUINDÍO
1954 ATLÉTICO NACIONAL  ATLÉTICO QUINDÍO
1955 INDEPENDIENTE MEDELLÍN ATLÉTICO NACIONAL
1956 ATLÉTICO QUINDÍO  MILLONARIOS
1957 INDEPENDIENTE MEDELLÍN DEPORTES TOLIMA
1958 INDEPENDIENTE SANTA FE MILLONARIOS 
1959 MILLONARIOS INDEPENDIENTE MEDELLÍN
1960 INDEPENDIENTE SANTA FE AMÉRICA DE CALI
1961 MILLONARIOS  INDEPENDIENTE MEDELLÍN
1962 MILLONARIOS DEPORTIVO CALI
1963 MILLONARIOS INDEPENDIENTE SANTA FE 
1964 MILLONARIOS CÚCUTA DEPORTIVO 
1965 DEPORTIVO CALI ATLÉTICO NACIONAL
1966 SANTA FE  MEDELLÍN
1967 CALI MILLONARIOS
1968 UNIÓN MAGDALENA CALI
1969 CALI AMÉRICA
1970 CALI  JUNIOR
1971 SANTA FE NACIONAL
1972 MILLONARIOS CALI
1973 NACIONAL MILLONARIOS
1974 CALI NACIONAL
1975 SANTA FE  MILLONARIOS
1976 NACIONAL  CALI
1977 JUNIOR CALI
1978 MILLONARIOS CALI
1979 AMÉRICA SANTA FE
1980 JUNIOR CALI
1981 NACIONAL TOLIMA
1982 AMÉRICA TOLIMA
1983 AMÉRICA JUNIOR
1984 AMÉRICA MILLONARIOS
1985 AMÉRICA CALI
1986 AMÉRICA CALI
1987 MILLONARIOS AMÉRICA
1988 MILLONARIOS NACIONAL
1990 AMÉRICA NACIONAL 
1991 NACIONAL  AMÉRICA
1992 AMÉRICA NACIONAL 
1993 JUNIOR MEDELLÍN
1994 NACIONAL  MILLONARIOS 
1995 JUNIOR AMÉRICA
1996 DEPORTIVO CALI  MILLONARIOS
1997 AMÉRICA BUCARAMANGA
1998 CALI ONCE CALDAS
1999 NACIONAL  AMÉRICA
2000 AMÉRICA JUNIOR
2001 AMÉRICA MEDELLÍN
2002 I AMÉRICA NACIONAL
2002 II MEDELLÍN  PASTO
2003 I  ONCE CALDAS JUNIOR
2003 II TOLIMA CALI
2004 I MEDELLÍN NACIONAL
2004 II JUNIOR NACIONAL
2005 I NACIONAL SANTA FE
2005 II CALI REAL CARTAGENA
2006 I PASTO CALI
2006 II CÚCUTA TOLIMA
2007 I NACIONAL  HUILA
2007 II NACIONAL EQUIDAD
2008 I CHICÓ  AMÉRICA
2008 II AMÉRICA MEDELLÍN
2009 I ONCE CALDAS JUNIOR
2009 II MEDELLÍN HUILA
2010 I JUNIOR  EQUIDAD
2010 II ONCE CALDAS TOLIMA
2011 I ATLÉTICO NACIONAL EQUIDAD
2011 II JUNIOR ONCE CALDAS
2012 I SANTA FE  PASTO
2012 II MILLONARIOS MEDELLÍN
2013 I  NACIONAL  SANTA FE
2013 II NACIONAL  CALI
2014 I NACIONAL JUNIOR
2014 II SANTA FE MEDELLÍN 
2015 I CALI MEDELLÍN
2015 II NACIONAL JUNIOR
2016 I MEDELLÍN  JUNIOR
2016 II SANTA FE TOLIMA
2017 I  NACIONAL CALI
2017 II MILLONARIOS  SANTA FE
2018 I  TOLIMA NACIONAL 
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