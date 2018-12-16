Palmarés: los campeones del fútbol colombiano en 70 años de historia

Tras la coronación de xxx como campeón de la Liga Águila II 2018, así quedó el palmarés del fútbol colombiano en sus 70 años de historia:
|AÑO
|CAMPEÓN
|SUBCAMPEÓN
|1948
|SANTA FE
|JUNIOR
|1949
|MILLONARIOS
|CALI
|1950
|ONCE CALDAS
|MILLONARIOS
|1951
|MILLONARIOS
|BOCA JUNIORS DE CALI
|1952
|MILLONARIOS
|BOCA JUNIORS DE CALI
|1953
|MILLONARIOS
|ATLÉTICO QUINDÍO
|1954
|ATLÉTICO NACIONAL
|ATLÉTICO QUINDÍO
|1955
|INDEPENDIENTE MEDELLÍN
|ATLÉTICO NACIONAL
|1956
|ATLÉTICO QUINDÍO
|MILLONARIOS
|1957
|INDEPENDIENTE MEDELLÍN
|DEPORTES TOLIMA
|1958
|INDEPENDIENTE SANTA FE
|MILLONARIOS
|1959
|MILLONARIOS
|INDEPENDIENTE MEDELLÍN
|1960
|INDEPENDIENTE SANTA FE
|AMÉRICA DE CALI
|1961
|MILLONARIOS
|INDEPENDIENTE MEDELLÍN
|1962
|MILLONARIOS
|DEPORTIVO CALI
|1963
|MILLONARIOS
|INDEPENDIENTE SANTA FE
|1964
|MILLONARIOS
|CÚCUTA DEPORTIVO
|1965
|DEPORTIVO CALI
|ATLÉTICO NACIONAL
|1966
|SANTA FE
|MEDELLÍN
|1967
|CALI
|MILLONARIOS
|1968
|UNIÓN MAGDALENA
|CALI
|1969
|CALI
|AMÉRICA
|1970
|CALI
|JUNIOR
|1971
|SANTA FE
|NACIONAL
|1972
|MILLONARIOS
|CALI
|1973
|NACIONAL
|MILLONARIOS
|1974
|CALI
|NACIONAL
|1975
|SANTA FE
|MILLONARIOS
|1976
|NACIONAL
|CALI
|1977
|JUNIOR
|CALI
|1978
|MILLONARIOS
|CALI
|1979
|AMÉRICA
|SANTA FE
|1980
|JUNIOR
|CALI
|1981
|NACIONAL
|TOLIMA
|1982
|AMÉRICA
|TOLIMA
|1983
|AMÉRICA
|JUNIOR
|1984
|AMÉRICA
|MILLONARIOS
|1985
|AMÉRICA
|CALI
|1986
|AMÉRICA
|CALI
|1987
|MILLONARIOS
|AMÉRICA
|1988
|MILLONARIOS
|NACIONAL
|1990
|AMÉRICA
|NACIONAL
|1991
|NACIONAL
|AMÉRICA
|1992
|AMÉRICA
|NACIONAL
|1993
|JUNIOR
|MEDELLÍN
|1994
|NACIONAL
|MILLONARIOS
|1995
|JUNIOR
|AMÉRICA
|1996
|DEPORTIVO CALI
|MILLONARIOS
|1997
|AMÉRICA
|BUCARAMANGA
|1998
|CALI
|ONCE CALDAS
|1999
|NACIONAL
|AMÉRICA
|2000
|AMÉRICA
|JUNIOR
|2001
|AMÉRICA
|MEDELLÍN
|2002 I
|AMÉRICA
|NACIONAL
|2002 II
|MEDELLÍN
|PASTO
|2003 I
|ONCE CALDAS
|JUNIOR
|2003 II
|TOLIMA
|CALI
|2004 I
|MEDELLÍN
|NACIONAL
|2004 II
|JUNIOR
|NACIONAL
|2005 I
|NACIONAL
|SANTA FE
|2005 II
|CALI
|REAL CARTAGENA
|2006 I
|PASTO
|CALI
|2006 II
|CÚCUTA
|TOLIMA
|2007 I
|NACIONAL
|HUILA
|2007 II
|NACIONAL
|EQUIDAD
|2008 I
|CHICÓ
|AMÉRICA
|2008 II
|AMÉRICA
|MEDELLÍN
|2009 I
|ONCE CALDAS
|JUNIOR
|2009 II
|MEDELLÍN
|HUILA
|2010 I
|JUNIOR
|EQUIDAD
|2010 II
|ONCE CALDAS
|TOLIMA
|2011 I
|ATLÉTICO NACIONAL
|EQUIDAD
|2011 II
|JUNIOR
|ONCE CALDAS
|2012 I
|SANTA FE
|PASTO
|2012 II
|MILLONARIOS
|MEDELLÍN
|2013 I
|NACIONAL
|SANTA FE
|2013 II
|NACIONAL
|CALI
|2014 I
|NACIONAL
|JUNIOR
|2014 II
|SANTA FE
|MEDELLÍN
|2015 I
|CALI
|MEDELLÍN
|2015 II
|NACIONAL
|JUNIOR
|2016 I
|MEDELLÍN
|JUNIOR
|2016 II
|SANTA FE
|TOLIMA
|2017 I
|NACIONAL
|CALI
|2017 II
|MILLONARIOS
|SANTA FE
|2018 I
|TOLIMA
|NACIONAL