Última esperanza para revivir curules de paz sigue en el Consejo de Estado

Este viernes se hizo la primera audiencia del proceso que inició con una demanda de nulidad que interpuso del exministro del Interior, Guillermo Rivera. La demanda es contra el pronunciamento del entonces presidente del Congreso Efraín Cepeda respecto a que las 16 curules de paz, que se prometieron para las víctimas en el Acuerdo firmado con las FARC, no alcanzaron la votacion suficiente y por tanto no se enviarían a promulgación presidencial.

Tras ese pronunciamiento, que el Consejo de Estado considera un acto administrativo, se armó todo un debate sobre cuál era la mayoría requerida para que se convirtiera en norma constitucional. Y ahora, con el nuevo hundimiento del segundo proyecto que se presentó al respecto, aparece esta luz de esperanza.

“Nosotros tenemos mucha esperanza que a través de una decisión judicial se ordene como corresponde, creemos nosotros, que este proyecto legislativo sea enviado desde el Congreso de la República a la Presidencia de la República para efectos de su promulgación”, dijo el exministro del Interior.

El debate se dio porque para la mesa directiva del Senado no se logró la mitad más uno de los votos de la plenaria, y para el gobierno sí. Esto, porque el primero contaba dentro del quórum las tres curules de tres congresistas que no estaban por diferentes procesos judiciales, es decir, las sillas vacías y el segundo no.

“El proyecto tuvo 50 votos de 99 integrantes que tiene la Corporación por lo tanto alcanzó los votos que exige la constitución y la ley y ese sería el texto que se convertiría en norma constitucional”, dijo.

Para el examen que se inicia formalmente, Rivera pidió tener en cuenta el pronunciamiento que les dio la razón.

“El 15 de agosto de este año la Corte Constitucional en la declaratoria de exequibilidad de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz señaló expresamente que la identificación de las mayorías debe hacerse descontando las curules de Silla Vacía y la de los congresistas cuyos impedimentos han sido aceptados”, afirmó.

Si se falla a favor de Rivera, el Congreso tendría que enviar el primer proyecto de acto legislativo que se hizo sobre las curules a Presidencial para que sea sancionado y se convierta en ley.