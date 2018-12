Comesaña: "El objetivo del club siempre ha sido la Liga"

El técnico del Junior de Barranquilla, Julio Comesaña, habló en la rueda de prensa previa a la gran final de vuelta de la Liga Águila, junto con el capitán del equipo el uruguayo Sebastián Viera.

El técnico, se mostró tranquilo de cara al encuentro en el Atanasio: "La única receta que tenemos para enfrentar a nuestros adversarios es jugar a lo que sabemos jugar. Confiar en nuestras posibilidades".

También, afirmó que todos los jugadores de la plantilla se encuentran en buen momento tanto física como anímicamente: "Todos los jugadores están a nuestro disposición, no hay ningún lesionado ni triste".

Además, respecto a las declaraciones que había hecho días atrás en las que aseguró que este era el mejor Junior en la historia, puntualizó: "No debí decir que este era el mejor Junior de la historia, porque no era el lugar para decirlo. Me refiero a que este equipo, en lo colectivo, es el mejor Junior que he dirigido. No depende de 3 o 4 jugadores".

El entrenador uruguayo también afirmó: "Para Junior no es extraño ganar títulos fuera de la casa. Cuando se logran como visitante queda aún un sabor mejor. Si nos creyéramos favoritos nos haríamos un gran daño. Nosotros solamente creemos que somos un gran equipo".

Finalmente, habló sobre su futuro y el que siempre fue el objetivo del Junior en el año: "En enero comienza un nuevo año y yo seré un desocupado más. Aún no he definido mi futuro. Jugamos la final de la Copa Sudamericana a muerte. Pero el objetivo del club siempre ha sido la Liga".