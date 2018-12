El radical cambio de look de Hailey Baldwin /

A través de sus redes sociales la esposa de Justin Bieber y supermodelo Hailey Baldwin compartió con sus seguidores el cambio de look al que se sometió recientemente.

En una foto que compartió en Instagram Stories, Hailey Bieber mostró su nuevo pelo corto, justo después de haber compartido una foto luciendo su larga cabellera.

En sus Instagram Stories compartió con sus millones de seguidores: "Estar fuera de Instagram es lo mejor del mundo. Cuando me tomo descansos me siento mucho mejor, mucho más feliz como persona… al segundo en que regreso me da ansiedad inmediata, me pongo triste y nerviosa".

A continuación podrá ver el radical cambio de look de la modelo.