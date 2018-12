¿Usuario de Nintendo Switch? Aquí los mejores juegos gratis de la consola

La industria de los videojuegos cada vez está captando más adeptos. Si lo suyo es el entretenimiento a un bajo o nulo costo le compartimos una lista de 10 de los mejores juegos para la consola Nintendo Switch.

1. Fortnite Battle Royale: Esta edición es solo una parte del arrollador juego Fortnite. Este videojuego permite jugar sin límite con amigos, sin importar la consola que tengan en casa.

2. Warframe: Lanzado originalmente en 2013 para PC acabó mutando a las consolas. Es considerado como uno de los mejores juegos gratis con los que los usuarios podrán distraerse.

3. Arena of Valor: Uno de los juegos más populares de los dispositivos móviles. Su trama permite elegir más de 35 héroes disponibles con sus diferentes roles, permitiendo la participación en partidas de 5 vs. 5, 3 vs 3 o 1 vs1.