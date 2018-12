Agarrón entre MinDefensa y senador Petro

El ministro de Defensa Guillermo Botero y el senador Gustavo Petro se enfrentaron por las actuaciones del Escuadrón Móvil Antidisturbios durante las recientes jornadas de marchas estudiantiles.

"El tratamiento dado a ese conflicto (marchas) ha sido un tratamiento nefasto de su parte señor ministro (Guillermo Botero). Usted ha mandado el Esmad y ha destrozado vidas", apuntó el senador Petro.

Agregó "a nombre de mis 8 millones de electores, así no le guste a la extrema derecha tengo que decirle que usted debe respetar la juventud colombiana, no tiene que agredirla".

La respuesta del Ministro no se hizo esperar. "Yo creo que esa es una afirmación por lo menos injuriosa si es que no se puede llamar por lo menos de otra manera (...) no puede dar origen a imputarle a uno unos hechos de los cuales lo único que se está haciendo es mantener el imperio de la ley".

El enfrentamiento entre Botero y Petro se dio durante el ascenso de 27 oficiales de la fuerza pública a grados superiores.