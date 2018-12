Acusan a directora del DPS de chantajear a congresistas en Reforma Política

La directora del Departamento de Prosperidad Social Susana Correa, una vez más está en el ojo del huracán por cuenta de los señalamientos que hizo el representante a la Cámara del Partido Liberal Harry González, quien la acusó de chantaje en medio del debate de la Reforma Política.

“Se arrimó aquí a mi curul a decirme que nunca me iba poder ayudar. Yo no le he pido ayuda de nada, quién es esta señora, la señora de negro se me acerca a decirnos acá que no nos va a poder ayudar. Ella es funcionaria del Gobierno o es congresista, yo le pido al Gobierno más orientación de este debate con altura y respeto por los congresistas de Colombia, quién es esta señora y por qué viene a amenazarme en el Congreso de la República”, dijo el legislador..

Supuestamente Correa hizo presencia en la plenaria de la Cámara para pedir ayuda a los legisladores para que apoyaran la Reforma Política. El vicepresidente de la Cámara Inti Asprilla respaldó la versión de Harry González.

Susana Correa, actual directora del departamento de prosperidad social, pasó al lado del representante Harry Gonzales, quien acababa de votar el hundimiento del Art 8 de reforma política, y le dijo "nunca más te vamos a ayudar". #NoHayDerecho pic.twitter.com/XCJZbVtyAX — LUIS ALBERTO ALBÁN URBANO (@AlbanFarc) 13 de diciembre de 2018

“La directora del DPS no tiene nada que estar haciendo en el Congreso, acá no viene a tratar de chantajear a los congresistas. Esto es mermelada pura, cochina y directa”.

La funcionaria negó esas versiones y manifestó que “ella solo le dirige la palabra” a aquellos congresistas que conoce. “Fue un mal entendido porque yo a ese señor no lo conozco y jamás le he dirigido la palabra. Yo vine a defender el papel de la mujer como parte del Gobierno y su participación en la política porque necesitamos que las mujeres tengan representación”.

Todo este bochornoso episodio se presentó en medio de la discusión de la Reforma Política y después del hundimiento de la lista cerrada y la paridad de género.