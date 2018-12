El ‘secreto de belleza’ de Kim Kardashian que se considera ‘antihigiénico’

Las hermanas Kardashian suelen llevarse todas las miradas en las redes sociales no solo por su carrera sino porque son altamente destacadas en el mundo de la moda como empresarias.

Varias veces las empresarias suelen dar tips de belleza a sus seguidores, pero esta vez Kim Kardashian es altamente criticada por considerarse que descuida su piel.

Lea también: Conozca la rutina de yoga de Kim Kardashian para mantener su figura

Kim estuvo en el programa de televisión Busy Tonight donde la conductora le preguntó directamente si cuidaba su piel de la manera adecuada después de recibir tanto maquillaje para las diferentes sesiones fotografías “¿duermes con maquillaje?” y la respuesta de Kim sorprendió a más de uno.

La empresaria y segunda hija del clan afirmó en su respuesta que todo el tiempo duerme con maquillaje especialmente “Si no tengo quien me maquille al día siguiente. Me duermo perfectamente y tal vez me retocó la piel, pero trato de salvarlo por dos días”.

Lea también: Kim Kardashian es criticada por usar Photoshop para retocar a su hija

“¡¿Quiero decir… seguramente la mitad de ustedes hace exactamente lo mismo todas las noches, porque lavarse la cara es “difícil” y “demasiado aburridor” y si no tienes problemas en la piel, claramente no es algo tan malo”, confesó Kim.

Varios dermatólogos aconsejan diariamente a las mujeres que el maquillaje debe ser retirado de la piel durante la noche, ya que tapa los poros e incrementa la aparición de acné y manchas.