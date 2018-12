Shakira acusada en usar empresas en paraísos fiscales

Shakira, denunciada por la Fiscalía de Barcelona (España) por un presunto fraude fiscal de 14,5 millones de euros (16,4 millones de dólares), es el último caso en España de famosos con problemas con Hacienda, una larga lista que incluye, sobre todo, futbolistas, entre ellos Leo Messi o Cristiano Ronaldo.



La cantante colombiana asegura que ha "cumplido en todo momento con sus obligaciones tributarias" y apunta a su buena voluntad el hecho de haber pagado todo lo que Hacienda cree que no había tributado antes de solucionar lo que cree que es simplemente una diferencia de criterios.



Es la misma actitud que han tomado la mayoría de los famosos perseguidos por Hacienda. Pagar rápidamente una parte del dinero reclamado y negociar luego a la baja el resto de la supuesta cantidad defraudada para así evitar condenas penales.



Así lo hicieron los dos casos más sonados de los últimos años, lo de Messi y Ronaldo.



El argentino, "número diez" del Barca, fue condenado a 21 meses de cárcel por defraudar 4,1 millones de euros (4,65 millones de dólares) obtenidos de la explotación de los derechos de imagen, entre 2007 y 2009.



La Audiencia de Barcelona acordó sin embargo sustituir la pena por una multa de 252.000 euros (unos 285.000 dólares), al considerar que carecía de antecedentes penales y por su "esfuerzo reparador", ya que había abonado la responsabilidad civil y la multa.



Casi 19 millones de euros y una condena a dos años de prisión, es el acuerdo al que llegó también el exfutbolista del Real Madrid Cristiano Ronaldo para pagar por cuatro delitos fiscales, estimados en un principio en 14,7 millones de euros (16,6) y rebajados después a 5,7 (6,4).



Pero la lista de jugadores de fútbol investigados no acaba aquí. La Fiscalía de Madrid solicitó el pasado marzo cinco años de prisión para el exmadridista Xabi Alonso por defraudar dos millones de euros (2,2 millones de dólares) entre 2010 y 2012.



Otros compañeros suyos también pasaron el examen de la Agencia Tributaria española.



El argentino Angel Di María que pagó más de dos millones de euros para cerrar la causa penal; el último "balón de oro", el croata Luka Modric, abonó casi un millón de euros por defraudar 870.000 euros, y el brasileño Marcelo admitió el delito y pagó 500.000 euros para evitar la condena de cárcel.



El exbarcelonista Javier Mascherano aceptó igualmente una condena de un año de cárcel y una multa de 815.000 euros, y el exjugador del Atlético de Madrid Radamel Falcao acordó con la Fiscalía el pago de más de nueve millones de euros por dos delitos de fraude.



Dentro del mundo del Deporte, el piloto español Dani Pedrosa ha figurado en más de una ocasión como moroso, en la lista elaborada anualmente por Hacienda que contempla deudas superiores al millón de euros pendientes de pago.



El mismo Rafa Nadal se vio obligado a dar explicaciones tras descubrirse que durante unos años tributó en el País Vasco, donde el impuesto de sociedades es más favorable, algo que el tenista atribuyó a sus asesores.



Y muy recordado es también el caso de la también tenista Arancha Sánchez-Vicario, condenada a pagar una multa, que con los intereses, alcanzó los 5,2 millones de euros, por no tributar en España entre 1989 y 1993, al simular residir en Andorra.



Fuera del ámbito deportivo, Andorra fue también el domicilio elegido por la recientemente fallecida Montserrat Caballé para eludir al fisco.



El asunto se resolvió cuando sus abogados llegaron a un acuerdo con la Fiscalía por el que la cantante, tras devolver a Hacienda medio millón de euros, aceptaba una condena de medio año de prisión (que suponía no entrar en la cárcel) y una multa de 254.231 euros por fraude.



Muy conocido asimismo es el caso de Ana Torroja, la cantante de Mecano, quien pactó pagar a Hacienda 1,5 millones de euros a cambio de que se retirasen las peticiones de penas de prisión, por tres delitos fiscales.



El exministro de Cultura Maxim Huerta, los cantantes Miguel Bosé y Bertín Osborne, el actor Imanol Arias, el exdirector general del FMI Rodrigo Rato, son otros de los que han tenido problemas con el fisco.



Pero si hay alguien que será recordada por sus problemas con Hacienda, esa será siempre Lola Flores.



"La Faraona" fue condenada en 1991 a un total de 16 meses de prisión por cuatro delitos fiscales -y a una multa de 28 millones de pesetas por no haber pagado sus impuestos durante los años 1982, 1983, 1984 y 1985, una obligación que la cantante alegaba desconocer.



"Si una peseta diera cada español, quizás saldría de la deuda", dijo después la cantante, en una de sus más famosas declaraciones.