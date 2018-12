Tevez: "Hay que felicitar a River, nos ganaron en la cancha"

El referente e ídolo de Boca Juniors, Carlos Tevez, habló por primera vez luego de perder la final de la Copa Libertadores ante River Plate, en declaraciones entregadas a Alejandro Fantino en radio La Red.

Tevez, afirmó que: "Seguramente estarán esperando que diga cualquier cosa o que me excuse. Pero no. No. Hay que felicitar a River, a su cuerpo técnico, a los jugadores. Nos ganaron dentro de la cancha. Sólo felicitar. Yo digo las cosas como son, aunque a la gente le guste o no. Nos ganaron bien dentro de la cancha, como se debe ganar un partido y un campeonato de Libertadores".

El jugador de 34 años adicionó: "Es muy difícil hablarle a la gente después de perder una final. Estamos con bronca, odio, y pensar que perdés una final con River no es algo de todos los días. A la gente de Boca, agradecerle por todo el cariño. Pedir disculpas no, porque dimos todo. El agradecimiento es muy grande, no alcanza con palabras, me quedo corto".

Finalmente, Tevez afirmó que continuará en el club y no se va a retirar: "Uno puede retirarse y estar tranquilo con la familia. Pero yo decido seguir porque el hincha de Boca es así. Hoy somos más hincha que nunca. Y hoy somos más jugador que nunca".