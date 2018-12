Pinto: A Cadavid lo contemplo, pero en los equipos no hay indispensables

Millonarios terminó la primera etapa de la pretemporada con Jorge Luis Pinto, tras varios semanas de intensos trabajos, el equipos salió a vacaciones y regresará a trabajos el próximo 3 de enero.

En la última rueda de prensa ofrecida por e l técnico Pinto, se refirió a la situación del capitán Andrés Cadavid, quien se rumora podría dejar el equipo bogotano.

"Jamás he opinado una palabra de Cadavid, no me pongan palabras que jamás he dicho, él es jugador del equipo está entrenando normalmente, estos días no lo ha hecho porque fue operado de la nariz, pero jamás he dicho que no sirve, ya si él toma o ve una posibilidad depende de él, de nosotros ninguna, hablo claro preciso y conciso, es un jugador que lo contemplo dentro de la nómina, pero en los equipos de fútbol no hay indispensables, de Millonarios de fue Alfredo Di Stéfano, Adolfo Pedernera, Willington Ortiz, Arnoldo Iguarán, Millonarios siguió y volvió a ser campeón, entonces indispensables no hay ninguno, útiles y buenos jugadores sí, y lo confieso en el interior de nosotros no hemos opinado nada de Cadavid".

El defensa de 32 años ha conquistado una Liga y una Superliga Águila con Millonarios, y está en los planes de Pinto, según palabras del propio entrenador.