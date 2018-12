El nuevo amor de Elizabeth Loaiza /

A través de su cuenta de Instagram la modelo caleña Elizabeth Loaiza compartió una imagen con su nuevo novio, del cual parece estar muy enamorada.

En la imagen la caleña muestra su más reciente viaje a visitar a la Virgen de Guadalupe en México, a la cual le hizo una petición, la cual fue: " Un buen hombre, no con dinero, ni con fama, ni con cuerpo perfecto, ni con cosas efímeras sino alguien de buen corazón".

Elizabeth aseguró que, al parecer, la Virgen le cumplió su deseo y agregó que la última visita que llevó a cabo a esta fue junto al hombre con el que ahora comparte su corazón y sus días.

"Fui con él. Cuando entramos a la iglesia, me abrazó y me pregunté: ¿Será que la virgencita me concedió el milagro? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, hoy disfruto del amor y le doy gracias a la virgencita y a Dios por este hombrecito que está a mi lado y que lo quiero mucho”, afirmó.

La imagen ha causado todo tipo de reacciones por parte de sus seguidores, entre ellos, muchos la felicitaron por su nueva relación deseándole éxitos.