Señorita Colombia responde críticas por su traje típico

La hermosa Valeria Morales, quien actualmente está representando a Colombia en Miss Universo, ha sido criticada por muchas personas por el traje típico que uso hace algunos días.

Aunque el vestido si es una representación típica colombiana, ya que es un traje en forma de orquídea, para muchos esto no fue una buena manera de representar su país.

Por esta razón, la Srta. Valeria Morales decidió hablar un poco más sobre este emblemático traje por medio de su Instagram, donde publico una imagen junto a un gran mensaje:

"Me acuerdo que muchos me decían “no te queda tiempo para un traje nuevo” pero, ¿saben algo? Eso me motivó aún más a sacar mi traje nacional adelante. ¿Por qué? Porque no tuve la oportunidad de llevar mi traje artesanal como Señorita Valle y además porque quería mostrarle al universo algo diferente y único de nuestro país. Miré al cielo y le pedí a Dios que me mandara a un ángel para que lo realizara en tan poco tiempo y como yo lo quería, que plasmara nuestro símbolo en una obra hecha a mano y que además reflejara lo que soy, una mujer alegre y descomplicada. El ángel llegó y fue @jhonmesiasofficial quien se arriesgó a hacerlo en tan solo 10 días, gracias, jhoncito, por soñar conmigo", esto fue lo que dijo la candidata.