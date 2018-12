El 48% de los biciusuarios ha tenido problemas de salud

Montar el bicicleta es bueno para la salud, pero hay que tomar algunas medidas de prevención para que no ocurra lo contrario, que resulte nocivo.

Un estudio de la Universidad Manuela Beltrán, referente a las prácticas de protección de las vías respiratorias y los problemas de salud relacionados con las emisiones de material particulado, señala que 48% de los biciusuarios ha presentado problemas de salud.

La investigación realizada buscaba determinar si los síntomas de afectación de la salud, presentados en los biciusuarios de la ciudad de Bogotá, están relacionados con el uso o no de elementos de protección personal de las vías respiratorias.

A través de encuestas personales y vía internet, realizadas a 1058 personas, lograron determinar que el 48% de los usuarios han tenido problemas de salud, y en su mayoría, son: tos, asma, irritación en las vías respiratorias y respiración deficiente, entre otras. “Son enfermedades que no habían tenido antes, que no atribuyen a la parte del esfuerzo físico, sino la dificultad al respirar”, afirmó Diana Garzón, vocera de la investigación.

Además, según el estudio; el 55% de los usuarios no siempre utiliza protección en sus vías respiratorias. Algunos utilizan elementos como tapabocas quirúrgicos, bufandas y pañuelos, pero éstos no protegen al usuario de inhalar material particulado, pues para Diana Garzón “no solo es que nos protegemos, sino que se use una protección adecuada”.

El estudio recomienda a los bisiusuarios, utilizar tapabocas especiales con filtro de carbón activado o anti polución.