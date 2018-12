Así está la Ley de modernización de las TIC

Para varios gremios de la comunicación, la preocupación frente a este proyecto radica en la manera en cómo está siendo tramitado en el Congreso, ya que tiene medida de urgencia por parte del Gobierno y porque contiene varios puntos que podrían amenazar la independencia económica y de generación de contenidos en la televisión pública.

Ante esta situación, Caracol Radio dialogó con varias organizaciones que hacen parte del medio para conocer su opinión del proyecto.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), señaló que sí es importante crear una norma que actualice el sector de comunicaciones, pero sin afán y teniendo como prioridad que cualquier ley que se adopte respete los estándares de libertad de expresión.

“Aquí es preocupante que la configuración del ente regulador no sea completamente independiente del Gobierno. Lo ideal sería que no hubiera presencia del estado por tratarse de una entidad que regula temas relacionados con libertad de expresión. Lo otro, es que hay muchas funciones que quedarían a cargo del Mintic, temas de sanción con respecto al incumplimiento de la ley, los requisitos para las licencias de televisión y también las decisiones con respecto a las prórrogas de las mismas” aseguró Emmanuel Vargas, Asesor de Dirección de la FLIP.

Así mismo, más de 400 miembros del sector audiovisual y cinematográfico colombiano, firmaron una carta expresando su intranquilidad con esta norma, especialmente por tres puntos que plantea la misma: La pérdida de autonomía para la generación de contenido, la pérdida de soberanía sobre el espectro electromagnético y el riesgo de desfinanciamiento de la radio y la televisión pública.

“Se propone eliminar a la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), y al eliminarla se reemplazaría por otra entidad que tendría una dependencia muy directa del Gobierno, lo que comprometería el uso que se le da al dinero que está destinado a la televisión pública. También, nos preocupan los montos que se les cobraría a los cable-operadores y a los canales por el uso del espectro, no está claro cómo se les va a cobrar el uso de este espacio; y lo otro es que básicamente favorecen a los canales privados, desatendiendo la necesidad que tiene la televisión pública de atesorar fondos de libre ejecución” afirmó Carol Ann Figueroa, productora de contenidos y firmante de la carta.

Este gremio, también solicitó que se retire la medida de urgencia para que esta ley sea discutida con el tiempo que requiere y piden que se evalúe, teniendo en cuenta la defensa de los contenidos que han hecho de la televisión pública un referente a nivel mundial.

Sin embargo, desde la Asociación Nacional de Medios de Comunicación (ASOMEDIOS), se respaldó esta iniciativa al ser un tema primordial de conectividad en el país.

“Me parece no sólo importante, sino fundamental. Si uno mira las cifras, Colombia está muy por debajo de los países de América Latina. El hecho de que la banda ancha solo le llegue el 50% de la población y que el 80% de la zona rural colombiana no esté conectada, es un atraso total (...) Está bien que la televisión pública tenga los recursos necesarios para que cada día sea más grande y desarrollada; Yo sí creo que ese fondo TIC es más fuerte que el fondo que paga la televisión privada que cada día viene en crisis, entonces la idea es buscar nuevas alternativas” explicó Tulio Angel, presidente de ASOMEDIOS.

Finalmente, la Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Sylvia Constaín, explicó a Caracol Radio que su principal objetivo es fortalecer la televisión y radiodifusión pública garantizando unos recursos que son predecibles y que van creciendo con el IPC.

“Hoy en día la mayor parte de los ingresos para la televisión pública vienen de dos fuentes que se están reduciendo. La primera es la pauta, se está yendo de la televisión tradicional hacia lo digital, y la segunda el número de personas que son suscriptores de cable que también es un número que va bajando; Entonces lo que hace este proyecto de ley es garantizar que el monto mínimo que va a tener la televisión y radiodifusión pública sea el máximo que ha tenido en los últimos años” puntualizó la ministra.

Frente a la medida de urgencia, Constaín, recalcó que se dio pensando en avanzar lo más pronto posible en la conectividad del país.

“La iniciativa se lleva discutiendo desde el 2014, cuando la OCDE por primera vez nos dio la recomendación, pero más aún por todas esas personas que hoy no tienen conectividad. Esta es una medida que ya no da más espera y tenemos como país una responsabilidad de conectarlos a todos” añadió.