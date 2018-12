No le he pagado a quien me dio el video: Paloma Valencia

La senadora Paloma Valencia asistió a la Corte Suprema de Justicia para rendir testimonio sobre el denominado ‘Petrovideo’, el video en el que se ve al senador Gustavo Petro recibir fajos de billetes.

“Simplemente hemos cumplido el deber y obligación de denuncia que tenemos los funcionarios públicos cuando conocemos unos hechos que a meriten la investigación de la justicia”, dijo.

Contó, después de la sesión reservada, que respondió a las preguntas de los magistrados, entre ellos, que no dio plata por la información.

“Yo repito que no tengo información sobre modo, tiempo y lugar sobre la ocurrencia de este video y también expresé que a la persona que me lo entregó no le he pagado ni tuve ningún vínculo de tipo económico. Me lo entregó con interés de hacer pública una información que consideraba importante para los colombianos”, dijo.

Advirtió además que no revelará el nombre de la persona que se lo entregó, “Porque no solamente estoy amparada con mi profesión de abogada que la persona conoce, sino también como congresista y como periodista que soy y he sido, no puedo develar la persona que me lo entregó”.

Y respondió a lo dicho por el abogado del senador Daniel Ernesto Prado que señaló que todo esto es “parte de una persecución política contra el senador”, que el video fue revelado tal cual lo recibió.

“No entiendo cómo es un montaje, las imágenes son bastante claras y lo que el senador Petro tiene que explicar es en qué circunstancias recibió ese dinero, de quién era, si cumplió la ley, si se trataba de dineros para la política”, dijo.

“Son más peligrosos que los odontólogos”: Vélez

Como Valencia, el arquitecto Simón Vélez asistió a la Corte, pero se negó a hablar con los medios.

Ante las preguntas sobre si fue quien prestó el dinero que se ve en el ‘Petrovideo’ simplemente respondió: “No hablo con los periodistas, ustedes son más peligrosos que los odontólogos”.

Los faltantes

A la recopilación de testimonios organizada por la Sala de Instrucción de Primera Instancia, faltaron dos personas que presentaron excusas.

El primero es Juan Carlos Vélez, la otra persona que aparece en el video pero dando la plata. Aunque había confirmado su asistencia presentó una excusa médica que le permitió ausentarse.

Y el segundo, el abogado Abelardo de la Espriella, quien también se excuso y fue quien interpuso la denuncia en contra de Gustavo Petro.