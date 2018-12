Miley Cyrus confirma participación en la quinta temporada de 'Black Mirror' /

Tal y como se rumoreaba, la cantante Miley Cyrus regresará a la pequeña pantalla con la quinta temporada de 'Black Mirror', la popular serie que explora en cada uno de sus episodios autoconclusivos los aspectos más oscuros de los avances tecnológicos.

La estrella del pop ha estado rodando su participación en la franquicia en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) desde el pasado noviembre, lo que le obligó a seguir desde el extranjero los devastadores incendios que arrasaron California hace unas semanas y que destruyeron entre otras muchas viviendas la que ella compartía con su pareja Liam Hemsworth.

"Es una historia con muchas dimensiones, y de hecho estuve rodándola mientras tenía lugar la tragedia de Malibú. Al final resultó ser una experiencia de aprendizaje muy rara para mí, porque me encontraba muy lejos de casa y la serie ya es bastante oscura por sí sola y acaba resultando un poco espeluznante cuando pasas todo el tiempo sumergida en ese universo. Pero he descubierto mucho sobre mí misma y creo que pude utilizar todo eso y volcarlo [en el rol]", ha asegurado la antigua estrella juvenil en una entrevista al programa radiofónico 'The Howard Stern Show'.

Aunque el gigante del streaming Netflix -que adquirió los derechos de 'Black Mirror' en 2014- aún no ha confirmado cuál será el personaje de la artista ni la fecha de estreno de la próxima tanda de episodios, la hermana de la artista, Brandi, se encargó de desvelar algunos detalles en su nuevo podcast -'Your Favourite Thing Podcast With Wells & Brandi'-, asegurando por ejemplo que Miley compartirá protagonismo con Marc Menchaca, de la serie 'Ozark'.

Este proyecto supone el primer trabajo interpretativo de Miley Cyrus desde que grabó la miniserie 'Crisis in Six Scenes' de Woody Allen para Amazon en 2016. Lo cierto es que esa faceta de su carrera, que arrancó precisamente como actriz Disney dando vida a Hannah Montana y continuó con varios filmes de la factoría y películas juveniles como 'La última canción' o 'LOL', había ido quedando aparcada paulatinamente según se consolidaba su imagen de cantante adulta y ella misma había confesado en varias ocasiones que había dado carpetazo ya a esa etapa.

"En el momento en que digo que jamás volveré a hacer algo, de pronto me encuentro otra vez ahí", ha bromeado acerca de los motivos que le llevaron a aceptar un papel en 'Black Mirror'. "Lo odié en cada momento, pero ha sido la primera vez que he acabado algo sintiéndome muy orgullosa del trabajo que había realizado... pero bueno, ya sabes... el que me haya gustado también puede significar que es horrible", ha apuntado.