La reacción de Kris Jenner cuando se enteró que Kim consumió éxtasis

En el más reciente capítulo de 'Keeping Up With the Kardashians', la socialité Kim Kardashian confesó cuál fue la reacción de su madre al enterarse que había consumido éxtasis.

La empresaria de 38 años confesó: "La primera vez que probé el éxtasis acabé casándome con Damon Thomas".

Más adelante, la empresaria lo volvió a hacer pero en esa ocasión grabó un video con un alto contenido sexual con el que era su novio en ese momento. "Cualquier cosa puede pasarte cuando tomas drogas", dijo la esposa de Kanye West.

En medio de una entrevista Kim confesó que le contó a su mamá lo sucedido, ya que durante toda su vida han tenido una relación muy cercana y en la que se cuentan todo. Le dije: 'Oh dios mío mamá, ayer por la noche probé el éxtasis'".

Ante la situación su madre reaccionó de muy mal manera, tanto así, que Kim no toma ni fuma desde ese momento "Algún día no podrás tener hijos, no puedes hacer esto, vas a arruinarte la vida", le dijo Kriss a su hija.

"Estaba tan enfadada pensando que me iba a convertir en una especie de drogadicta, y yo pensé que mi mamá tenía razón y que esa no era yo, y no he vuelto a hacerlo de nuevo", indicó.