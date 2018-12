Joven de 16 años ganó pase de oro a isla del sexo en Cartagena

Recientemente el diario ingles Mirror dio a conocer una historia que ha dejado a más de uno antojado de realizar, ahora, el protagonista es un joven de 16 años que según él, vivirá una de las experiencias más alocadas de su vida.

Sex Island Experience Cartagena, es un evento que parte este viernes 14 de diciembre y durará hasta el lunes 17 en una isla privada en el Caribe, promete sexo desenfrenado arriba de un yate y dos mujeres a elección para toda la estadía.

La historia que ha sorprendido es la de Brian, un joven de 16 años de nacionalidad chilena que vive en Nueva York, quien se ganó el pase de oro para asistir a uno de los más grandes festivales del erotismo.

El joven ingresó los datos de la tarjeta de crédito de su padre a escondidas para participar.

"Después de ver los videos de Sex Island, solo quería estar allí, pero nunca imaginé que ganaría. Usé la tarjeta de crédito de mi padre sin decírselo", manifestó en el medio británico.

Por lo anterior, su madre se enteró de la noticia y está enfurecida, por el contrario, su padre lo apoyó, aunque le dio algunos consejos para cuidarse en esta alocada experiencia.

“Mi madre no me ha hablado desde que se enteró. Mi papá quería venir conmigo, pero obviamente no podía. "Me dio la charla sobre el sexo y me dijo que tuviera cuidado de no contraer enfermedades".

Brian además confesó que es virgen y que espera recordar este momento como el mejor de su vida.

"Quiero tener relaciones sexuales por primera vez. Perder mi virginidad es muy importante para mí en este momento de mi vida".

En el correo que recibió el chileno, se conoció algunas recomendaciones y lo que le espera al joven en las playas de Cartagena durante cuatro días, dice:

“El evento está en nuestra isla privada. Disfrute de la compañía de 60 hermosas chicas latinas, 2 DJs calientes que transmiten la música más emocionante durante todo el día y la noche, y un ambiente amigable con las drogas. Todas las chicas están aquí para complacerte y hacerte sentir como un rey, si tienes alguna fantasía especial, asegúrate de informar al anfitrión o a las chicas y ellas se asegurarán de darles vida. Todas nuestras chicas están probadas y libres de cualquier enfermedad sexual. También hay una regla muy estricta sobre la política de condones y, por supuesto, una cantidad ilimitada de condones".

"Fiesta con nuestras chicas en nuestro yate de lujo, diviértete con motos de agua, cancha de voleibol y, por supuesto, playas impresionantes en nuestra isla sexual".