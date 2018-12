Comisión de Paz pide a Duque no romper relaciones con Venezuela

Después de que algunos integrantes de la Comisión de Paz del Congreso estuvieran en Cúcuta escuchando a los habitantes de esa región del país sobre la problemática existente por la crisis migratoria de venezolanos, se emitió un comunicado en el que se le pide al presidente Iván Duque tomar acciones frente a este tema, pero sin romper las relaciones con el vecino país.

“El objetivo de ese comunicado es que el presidente Iván Duque no siga escalando el conflicto con Venezuela. Tanto Maduro como Duque están mal en niveles de popularidad y un conflicto bélico les podría ayudar, pero eso no ayudaría a nadie y ese es el miedo de todos. No se deben romper las relaciones el 10 de enero de 2019 porque afectaría a millones de personas en las fronteras”, dijo el senador Armando Benedetti.

En la comunicación de la Comisión de Paz se asegura que se debe respaldar la mediación internacional de Suiza y Suecia para buscar alternativas que permitan atender adecuadamente la crisis migratoria proveniente de Venezuela.