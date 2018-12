¿Preparado? Estos son los estrenos más esperados de Netflix para el 2019

Los estrenos más anhelados por los usuarios de la plataforma virtual son las continuaciones de las exitosas series ‘La Casa de Papel’, 'La casa de las flores', 'Luis Miguel, la serie', 'Élite', 'Ozark', y 'Dark'.

Por otra parte la cinta de acción más esperada es 'Triple frontera', que estará protagonizada por Ben Affleck, Charlie Hunnam, los latinoamericanos Pedro Pascal y Oscar Isaac, la cinta que está programada para estrenarse en el mes de marzo narra un asalto en una zona suramericana poco habitada por parte de un grupo de exintegrantes de las Fuerzas Especiales; además se considera como una de las más esperadas por los usuarios en el 2019.

Aunque Netflix informó una tercera temporada de 'Stranger Things', aun no se conoce la fecha de la esperada continuación, el tráiler oficial muestra como los hermanos Duffer siguen teniendo todo en un posible control.

El viernes 15 de febrero llegará a la plataforma 'The Umbrella Academy' que narra como una familia disfuncional de superhéroes buscan la manera de resolver la muerte de su padre.

A partir de mes de abril estarán disponibles 'Cannon Busters', 'Ultraman', 'Our Planet', '7 Seeds', 'Atypical', 'The Punisher', '13 Reasons Why' y 'Alexa and Katie'.

Y como la plataforma tiene contenidos audiovisuales para todos los gustos ¡amantes a las animaciones, prepárense! 'Saint Seiya: Caballeros del Zodiaco' y 'Neon Genesis Evangelion' llegan a la web en el 2019