"Quintero vuelve a patear y no la mete nunca más en el lugar que la metió"

Juan Román Riquelme, máximo ídolo en la historia de Boca Juniors, se refirió al golazo de Juan Fernando Quintero en la final de la Copa Libertadores para River Plate, destacó el juego de Edwin Cardona y también defendió a Wilmar Barrios, a hoy señalado por la expulsión durante el juego en el Santiago Bernabéu.

Para Riquelme hubo muchos factores que definieron el partido a favor de River, uno de ellos la mala fortuna del equipo 'Xeneize', que contó con una lesión y un expulsado. Además, también dio a entender que su rival contó con algo de fortuna.

"Un golazo de Quintero que va a volver a patear y no la volver a meter nunca más en el lugar que la metió el otro día", mencionó sobre el gol de 'Juanfer'.

Entretanto, sobre Wilmar Barrios declaró: "días atrás el único jugador que consideraban irremplazable en Boca era el número 5, ahora porque lo echaron no sirve más".

Mientras que reiteró nuevamente sus elogios para Edwin Cardona, ausente en ambas finales por determinación técnica. "Cardona me parece un jugador de una calidad enorme. Cada pelota que él agarra tiene la intención de dar un buen pase, hacer una pausa" y agregó: "Me gustan los jugadores que se enojan cuando pierden la pelota... Me encanta Cardona como juega".

Riquelme también aseguró que le dolió más la derrota de la Copa Libertadores 2016 ante Independiente del Valle que la de River y agregó que el técnico de Boca debe ser alguien ganador y de experiencia, en caso de que no se le renueve a Guillermo Barros Schelotto.