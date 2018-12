Desacuerdo sobre el acuerdo paz se expone en Estados Unidos

La discusión sobre la implementación del acuerdo de paz durante el gobierno de Duque llegó a instancias internacionales. Desde Washington los tres copresidentes de la Comisión de Paz del Senado de la República presentaron versiones antagónicas sobre el presente del acuerdo de paz en el Instituto de Paz de Estados Unidos. Las posiciones de Paloma Valencia, Roy Barreras e Iván Cepeda fueron similares a los que representan sus partidos políticos.

“Lo que no nos pueden decir es que gana el ‘No’ en el plebiscito, elegimos presidente y el debate sobre el acuerdo de paz está cerrado”, dijo Paloma Valencia del Centro Democrático, quien agregó además que “un acuerdo nacional supone que los del ‘Sí’ entiendan que los del ‘No’ existimos y que el acuerdo no se puede quedar como está porque no nos representa, y nosotros votamos por el ‘no’ y por el presidente Duque”.

Por su parte el senador Roy Barreras, del Partido de la U, en un tono más conciliador y resaltando su protagonismo en la firma del acuerdo, dijo que no está ni con el ‘Sí’ ni con el ‘No’, sino con el futuro. Pidió cambiar la página para tratar de implementar los acuerdos de paz y lograr un buen gobierno porque dice que “Duque es el presidente de todos”.

Por su parte, el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, protestó diciendo que aunque el Gobierno de Iván Duque llama a la Unidad Nacional y no desconoce los acuerdos, en la práctica es poco lo que hace para que estos se implementen. “Nos preocupa que esa afirmación de reconocimiento no tenga como correlato una política pública de cumplimiento del acuerdo”, agregó Iván Cepeda quién se mostró abierto a seguir discutiendo el acuerdo de paz.

Entre las reuniones que tuvieron los senadores Iván Cepeda estuvo presente en las audiencias de la CIDH y con Roy Barreras se reunió también con Luis Almagro para compartir el desarrollo del acuerdo de paz con las Farc.