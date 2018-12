FLIP considera peligroso revivir la tarjeta profesional para periodistas

La iniciativa, propuesta por el ex senador Mauricio Aguilar, ha encontrado una fuerte resistencia de parte del gremio de comunicadores. De aprobarse, la tarjeta podría solicitarse solamente por personas que cumplan con los requisitos académicos y de experiencia de la profesión.

La vocera de la FLIP, Luisa Fernanda Isaza, aseguró que el proyecto no soluciona los problemas que plantea.

“Crea un riesgo de discriminación muy alto contra las personas que no tengan la tarjeta, además no atiende los problemas que dice querer solucionar. Nuestra propuesta es que se retire el proyecto, pues no tiene ninguna utilidad hacer esta distinción entre los periodistas”, aseguró.

Por otra parte, el senador de Cambio Radical Richard Aguilar argumenta que lo que hay es una confusión de conceptos, y que la entrada en vigencia de la tarjeta no impediría a otros profesionales ejercer el periodismo.

“Lo que aquí confunde es que creen que esa credencial es un requisito para ejercer el periodismo y eso sería latentemente inconstitucional. Quiero ser enfático en decir que para ejercer el periodismo no se requiere de tarjeta profesional porque no está incluido en este proyecto de ley”, explicó el senador.

Actualmente el proyecto está listo para entrar a segundo debate en la plenaria del Senado de la República.