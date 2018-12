Pusineri: "Vine adaptarme al ADN de Deportivo Cali, no ellos a mí"

Lucas Pusineri, técnico argentino recientemente campeón del Torneo Águila con Cúcuta, fue presentado este martes como nuevo entrenador de Deportivo Cali, asegurando que se siente muy feliz de estar en la institución.

"Agradezco al presidente Juan Fernando Mejía y a todo el Comité Ejecutivo. Estoy muy feliz de estar acá, es un reto muy importante en mi vida, necesitamos la unión de todos en el Deportivo Cali", indicó el argentino.

"Nuestra responsabilidad es lograr la unión, que hayan resultados deportivos a la altura del Deportivo Cali. A los hinchas le digo que en esta nueva etapa vamos a trabajar con humildad y sencillez", aseguró Pusineri.

Por otro lado, el técnico habló sobre los cambios que podrían haber en el plantel actual. "Hasta no hacer un buen diagnóstico no vamos a apresurarnos. Veo con buenos ojos tomarme un tiempo lógico y necesario para escoger los futbolistas. Vamos a evaluar a los futbolistas que llegan de préstamo, para decidir. La primera semana después del 3 de enero en la pretemporada vamos a definir la nómina con la que vamos a trabajar".

También se mostró con altas expectativas, sobre las competiciones que tendrá que enfrentar para el año próximo. "Esperamos tener una nómina amplia para poder pelear los tres frentes que tendremos en el 2019: Liga Águila, Copa Águila y Copa Sudamericana".

Finalmente, habló de su estilo de juego y se puso la camiseta 'azucarera'. "Un estilo definido no existe, lo ideal en el fútbol es el trabajo no conozco una receta mágica. Lo único es poder insistir con el hambre de gloria hacia mis dirigidos. Lucas Pusineri viene adaptarse al ADN que tiene el Deportivo Cali y no viceversa".