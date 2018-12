Duque pide declarar asesinato de Álvaro Gómez como crimen de lesa humanidad

El presidente, Iván Duque pidió a la Corte Suprema de Justicia que los asesinatos de Álvaro Gómez Hurtado y de Gloria Lara de Echeverri sean declarados crímenes de lesa humanidad.

Así lo expresó en el acto de instalación del II Foro Interamericano ‘El Futuro del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos’, en conmemoración de los 70 años de la Declaración Americana, que tuvo lugar en Bogotá.

“Yo espero que casos que sembraron tanto dolor en Colombia, de líderes sociales y políticos como el de Álvaro Gómez Hurtado, sean declarados crímenes de lesa humanidad y se pueda llegar hasta las últimas consecuencias para quienes fueron autores materiales e intelectuales de un caso vil de asesinato de uno de los más importantes pensadores políticos que haya tenido nuestro país”, afirmó el jefe de Estado.

Al mismo tiempo, pidió a las Altas Cortes que “casos como el de Gloria Lara de Echeverri, una líder social que fue precursora de la acción comunal y que la fortaleció, no terminen en el olvido”.

Aseguró que este tipo de homicidios no pueden quedar en el olvido porque “sería no solamente ser injustos frente a la declaratoria de otros crímenes de lesa humanidad, sino que es necesario para que no se consolide la impunidad”.

“Existe un gran reto a nivel de Altas Cortes para que crímenes deleznables sean considerados crímenes de lesa humanidad y, por tanto, imprescriptibles”, consideró.

No obstante, precisó que como los crímenes de Álvaro Gómez Hurtado y Gloria Lara de Echeverri “hay muchos más” que espera sean valorados por la Corte Suprema de Justicia para que los “declare en imprescriptibilidad”.

El jefe de Estado aprovechó este escenario para pedir a la Corte y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mejorar sus procedimientos para agilizar las investigaciones.

Crímenes contra los DD.HH no prescribirán en la Procuraduría

El Procurador Fernando Carrillo anunció que los crímenes contra los Derechos Humanos y contra el derecho Internacional Humanitario no podrán ser archivados hasta que se resuelvan completamente.

“A partir de hoy en Colombia las investigaciones disciplinarias relacionadas con crímenes de Estado, con crímenes de lesa humanidad, violaciones del derecho internacional humanitario y los derechos humanos no tendrán prescripción (…) Si nosotros somos los defensores de los derechos de las víctimas no podemos aceptar ningún tipo de prescripción en materia de este tipo de conductas”, señaló.

La decisión termina con el termino de 12 años para prescripciones, y cobija alrededor de 700 procesos que adelanta la Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos.