Sé que vivías con ese dolor

Viviste 95 años aunque te creímos infinito. Contigo fuimos siempre niños, todos, jugabas, reías y aún todavía hacías pilatunas. Nos hemos reído con los chistes que nos ha contado Natalia que les hiciste en los últimos días a doctores y enfermeras. Contigo aprendimos que se puede envejecer y ser joven y niño al tiempo. Y en los días más recientes aprendimos que la muerte hace parte de la vida. Te preparaste para ella sin invocarla ni llamarla. Me decías: Yo no me quiero morir ya. Yo no estoy llamando a esa señora, no, no, no. Pero entiendo que ya tengo un tema de calendario. Dejaste unas instrucciones precisas en unas notas tituladas: Para cuando esté lejos.

Perdón por pedirte tantas veces que hicieras más cortas las historias, por pedirte que llegaras al punto mientras tú querías dar vueltas y navegar en las palabras, en las historias en las coincidencias (serendipias) de los acontecimientos. Nacimos tal vez, abuelo en un mundo impaciente, aquel que tampoco esperó a que te murieras para decir que te moriste y al que le hará tanta falta un paciente narrador y contador de historias, de anécdotas… nuestro juglar, nuestro cuentero.

Muchas gracias a quienes lo atendieron y cuidaron tanto. María de los Ángeles, Alba, Belkis, Giovanni, Manuelito, Carlos, Rubén, entre muchos otros. Ustedes estuvieron presentes en las pequeñas cosas de todos los días que son la vida misma. Para la Fundación Santa Fe, el cuerpo médico y enfermeras nuestra inmensa gratitud.

Abuelo, te gozaste la vida. La enalteciste con la bondad de tus actos.

Fuiste para nosotros amor. Amor con A mayúscula por mi abuela Rosaelena Alvarez, Nena, como le decían; ella reposa donde escogiste estar la eternidad, a su lado. Amor de rosa, Amor de padre, Amor de hijo, Amor de hermano, Amor de dolido pero esperanzado colombiano, Amor de campesino, de mis bisabuelos de Amagá, Amor de frontera, Amor de bandeja paisa, ajiaco, masato y de aguardiente. Amor por Dalita.

En una de esas notas viajeras que se colaban debajo de nuestras puertas, nos compartió el abuelo la lista de las 10 palabras que en el 2007, los niños y niñas de Medellín convocados por la Fundación Santillana para Iberoamérica en el congresito de los niños, habían escogido como las más queridas de la lengua española:

Chocolate

Música

Crispeta

Carcajada

Soñar

Fútbol

Mágico

Amigo

Montaña

Mamá

Y como niños y nietos que somos todos creo de este joven abuelo de la patria, yo me atrevo a incorporar hoy una palabra nueva: ABUELO.

Gracias a todos ustedes presentes hoy y presentes ayer. A quienes lo acompañaron en su largo camino desde cerca o desde la distancia, en encuentros y desencuentros, desde el arte, la política, el periodismo, la historia, la literatura, la ciencia, la diplomacia, la investigación, seguro tendrán alguna anécdota con él o que les recuerde algo de él. Vayan, cuéntenla, compártanla, convérsenla, estoy segura que esa anécdota habla también de sus propias búsquedas, aventuras y viajes.

Que la palabra no deje nunca de moverse, de estar. Y que los silencios, la estética del silencio, queden también para entendernos y escucharnos más. Y así, tal vez, entre todos, podamos vivir la paz de todos los días.