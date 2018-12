Caen 7 funcionarios públicos por licencias de conducción falsas

Las autoridades capturaron a 12 personas, entre las que se encuentran 7 funcionarios públicos, quien al parecer, tenían un esquema montado para expedir licencias de conducción falsas en 6 departamentos.

“Lo particular de esta estructura criminal era que lograban “cargar” la información de otros usuarios, en su mayoría menores de edad (de 16 a 18 años), a conductores que no asistían a los cursos teórico prácticos de conducción y/o que no estaban dispuestos a realizar los exámenes de reconocimiento médico”, indicó el general William Salamanca, director de Tránsito y Transporte.

Agregó que “entre los capturados, hay 7 funcionarios públicos, quienes eran auxiliares administrativos de los organismos de tránsito de Malambo, San José del Guaviare, Bosconia, Ciénaga, Mompox”.

Los detenidos deberán responder por Concierto para delinquir, Acceso Abusivo a Sistema Informático, Violación de Datos Personales y Falsedad Material en Documento Público.