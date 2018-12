Pospuesta la votación del acuerdo de la salida del Reino Unido de la UE

Afirmando que todavía hay muchas preocupaciones sobre el estado en el que quedará la frontera de Irlanda del Norte, los aspectos aduaneros y de movilidad, la primera ministra británica, Theresa May, afirmó que no se votará mañana el acuerdo alcanzado con la Unión Europea para la salida del Reino Unido de ese territorio.

En una intervención ante el Parlamento, May dijo que es evidente que bajo las actuales condiciones el pacto no lograría el apoyo necesario y se comprometió a ir a Bruselas a buscar mejores compromisos y seguros para que su país no pierda en ese aspecto.

Theresa May sin embargo pidió a los integrantes del parlamento que expresen si desean seguir con el proceso conocido como Brexit o salir del bloque el próximo mes de marzo sin un acuerdo.

Mientras tanto sus opositores aseguraron que el gobierno perdió el control de los hechos y piden líneas más claras en la negociación.