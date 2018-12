Miley Cyrus ha vuelto a fumar marihuana por culpa de su madre

En verano del año pasado Miley Cyrus proclamaba a los cuatro vientos que había decidido renunciar temporalmente al consumo de marihuana tras soñar en repetidas ocasiones que moría durante un monólogo del programa 'Saturday Night Live', que ha presentado hasta en tres ocasiones, y darse cuenta de que prefería disfrutar de una "mente despejada" en su día a día.

Sin embargo, las buenas intenciones no le han durado demasiado y la culpable es nada más y nada menos que su madre Trish.

"Hemos fumado un poco juntas. De vez en cuando, ya sabes. Mi madre me hizo recaer. No creo que funcione a mi máximo potencial, de la forma más inteligente o con la capacidad de estar todo lo presente y consciente que me gustaría, al menos no cuando estoy trabajando, así que entonces no fumo", ha confesado en una nueva entrevista al periódico The Sun.

Lo que sí ha dejado de lado permanentemente la antigua estrella infantil ha sido la imagen pública más controvertida que abrazó para acabar con su reputación de ídolo Disney, pero no porque se arrepienta en absoluto de aquella etapa de su carrera. En su opinión, sus atuendos atrevidos o su comportamiento hipersexualizado no hicieron más que ayudarle a ganar confianza en sí misma.

"Las mujeres nos hemos dado cuenta de que se nos permite hacer que el sexo y la sexualidad sean divertidos. Cuando ves caricaturas de mujeres, siempre aparecen con unas te**s grandes, el pelo largo y toda esa mierda. Cuando las chicas acaban haciendo que el sexo sea divertido, consiguen reclamar el poder. Es maravilloso porque el humor es lo más sexy que hay y es importante no tomarse el sexo tan en serio o convertirlo en algo de lo que no podamos hablar", ha reflexionado.