Cristiano Ronaldo habló sobre su boda con Georgina Rodríguez

Hace varias semanas se especulaba sobre la posibilidad de que Cristiano Ronaldo y su pareja, la modelo Georgina Rodríguez, se hubieran comprometido durante un breve viaje a la ciudad de Londres, donde la modelo supuestamente fue vista recorriendo varias boutiques de vestidos de novia.

"En el futuro no sé si sucederá, pero ahora mismo no está en mis planes", ha explicado en una entrevista extensa en el diario deportivo La Gazzetta dello Sport, donde también aclaró qué es frecuente verlo por estos días en diferentes Iglesias de la ciudad de Turín, donde residen junto a Rodríguez y sus hijos. "Voy a todas las semanas a la iglesia. Todas las semanas."

El actual delantero de la Juventus, también rindió homenaje a su familia y sus amigos por el registro de cada día que su estatus de estrella -y de referente para millones de niños en todo el mundo- no le permite caer en la autocomplacencia y la "pereza" de quien ya lo ha ganado todo.

"Soy católico y voy a la iglesia para agradecer a Dios todo lo que me ha dado. No pido nada, gracias a Dios ya lo tengo todo. Le agradezco que proteja mi familia y mis amigos. Son ellos los que me dicen: 'Eh, no puedes hacer eso, ¿sabes que eres Cristiano Ronaldo?'. Aves se olvida de las responsabilidades que conlleva. Pero también es algo bueno, porque si no lo haces todo, sería perezoso y no trabajaría tan duro ", ha contado en la misma entrevista.