Caterine: "El compromiso con mi país y conmigo misma es hasta Tokio 2020”

Caterine Ibargüen aseguró, en rueda de prensa tras ser catalogada como la mejor atleta del 2018, que en 2017 estuvo a punto de retirarse y que ahora su compromiso con el país y consigo misma es hasta Tokyo 2020.

La colombiana arribó al país para ofrecer una rueda de prensa, tras haber recibido el premio a la mejor atleta del año. Ibargüen consiguió este reconocimiento tras haber ganado un título de la Copa del Mundo de salto triple, dos títulos de la Liga Diamante en salto triple y salto largo, y dos oros en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en ambas disciplinas fueron motivos suficientes para que se trepara en lo más alto del atletismo mundial.

“Lo primordial es estar en óptimas condiciones en el salto triple en los Juegos Olímpicos. Ya después miraremos si podemos intentarlo en el salto largo. El compromiso con mi país y conmigo misma es hasta Tokio 2020”, indicó Ibargüen.

Por otro lado, la antioqueña aseguró que "Estuve cerca de retirarme en el 2017. Luego estando en mi casa pensé que lo que yo sé es saltar y quise darme otra oportunidad”.

Además, habló de haber sido nombrada como la mejor atleta del mundo. "Ser elegida mejor atleta del año es un sueño hecho realidad”.

Seguidamente, Ibargüen precisó lo que vendrá para la próxima temporada. "En el 2019 viene el circuito de la Liga Diamante, los Juegos Panamericanos y Dios mediante estaremos en el Mundial en Doha”.

"Cuando me retire de las pistas quisiera seguir aportando al deporte colombiano, devolverle un poco a Colombia todo lo que me ha dado, pero no como entrenadora”, finalizó Ibargüen.