Seguir construyendo paz: la tarea más difícil según Juan Manuel Santos

El exmandatario colombiano habló con el diario El País de España sobre su vida después de ocho años de gobierno y señaló que todos sus esfuerzos siguen siendo hacia la consolidación de la paz en Colombia.

Afirmó que “para continuar con el trabajo de construcción de paz” presenta su fundación Compaz, que estará dirigida a través de la experiencia en resolución de conflictos, la reducción de la pobreza y la reconciliación con el medio ambiente. Agregó que considera que la paz es irreversible pero requiere de un inmenso trabajo y de un mensaje que llegue a toda la sociedad.

“Yo pienso que la paz es irreversible, tendrá dificultades como siempre ha tenido. La construcción de la paz es más difícil que la consecución de la paz. Una cosa es silenciar los fusiles y otra cosa es construir paz. Se requiere más tiempo, más esfuerzos, modificar sentimientos, prejuicios, modificar formas de pensar”, señaló a El País.

El expresidente colombiano insiste en que no se referirá la situación política actual, pero destacó un pronunciamiento del actual mandatario Iván Duque en el que este manifestó que la equidad será el puerto de destino. Dijo que ese fue uno de los pilares de su gobierno y que se está construyendo sobre lo construido.

También hizo referencia a la lucha contra las drogas ilícitas, destacando que tras el acuerdo de paz, lograron llegar a los campesinos para la sustitución voluntaria. Por lo que pidió que se mantenga el enfoque y buscar resultados acordes con la lucha mundial.

“El enfoque puramente punitivo ya se demostró que no funcionaba, que era un fracaso, y me parece que va a contrapelo de lo que está pasando en el mundo. Tal vez el único en ese mismo enfoque es Estados Unidos y el presidente Trump, pero están totalmente equivocados: la crisis de los opioides en Estados Unidos es una crisis muy profunda que no se va a solucionar metiendo a la cárcel a los consumidores”, agregó el exmandatario.

En la entrevista resaltó que le duele no haber podido unir a los colombianos en torno a la paz, pero señaló que el acuerdo en Colombia es un ejemplo para la comunidad internacional.