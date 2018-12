Los ‘chalecos amarillos’, sus reivindicaciones y movimientos

Se trata de un movimiento calificado como heterogéneo, que no tiene liderazgos definidos pero que reúne a miles de personas que comenzaron a congregarse a través de las redes sociales en octubre, cuando el presidente Emmanuel Macron anunció un aumento del impuesto al combustible como parte de sus políticas para impulsar energías más limpias.

A partir de ese momento, los ciudadanos expresaron su inconformidad y crearon grupos para manifestarse cada sábado en busca de que el gobierno diera marcha atrás al incremento del precio que regiría a partir del 1 de enero.

Son principalmente personas de zonas rurales de Francia, que viven en lugares donde no hay acceso al transporte público y deben movilizarse y trabajar a partir de carros particulares.

“Con 940 euros al mes y un alquiler de 400 euros no puedo usar mi carro. He trabajado toda mi vida y no puedo comprar combustible”, dice una de las manifestantes cerca de París.

Se llaman chalecos amarillos porque inicialmente las caras más visibles fueron los transportadores que los usan. Pero ahora se ha masificado la prenda y es utilizada por otros sectores que se han unido a las manifestaciones como estudiantes, sindicatos y agricultores.

El movimiento ha evolucionado y luego de cumplir su objetivo y lograr que el gobierno eliminara el cobro adicional, han pasado a protestar por la pérdida de poder adquisitivo.

Las redes sociales, principalmente Facebook, han sido vinculadas como las generadoras de las protestas y hay denuncias de que están basadas en una gran cantidad de noticias falsas.

Sin embarg,o han sido el único movimiento capaz de crear una crisis para Emmanuel Macron y de movilizar a sus opositores para pedir declaraciones de emergencia.