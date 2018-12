Viva los Game Awards 2018

La premiación se llevará a cabo en el Teatro Microsoft de Los Ángeles. Cabe recordar que estos juegos fueron votados por el público a través de su página web y son presentados por Geoff Keighley, máximo responsable del evento desde hace unos años.

Durante la gala se premiarán 20 categorias. Esta es la quinta edición consecutiva de la ceremonia de premiación más importante de los videojuegos.

En la ceremonia se esperan también grandes sorpresas y anuncios de nuevos títulos como de juegos ya existentes.

Para sorpresa de los amantes de los videojuegos, Red Dead Redemption 2, God of War y Marvel's Spiderman tienen un gran número de nominaciones.

Conozca los nominados a las 20 categorías en la siguiente lista:

Nominados a Juego del año en The Game Awards 2018

- Assassin’s Creed Odyssey

- Celeste

- God of War

- Marvel’s Spider-Man

- Monster Hunter: World

- Red Dead Redemption 2

Nominados a Mejor dirección en The Game Awards 2018

- A Way Out

- Detroit: Become Human

- God of War

- Marvel’s Spider-Man

- Red Dead Redemption 2

Nominados a Mejor narrativa en The Game Awards 2018

- Detroit: Become Human

- God of War

- Life Is Strange 2 (Episodio 1)

- Marvel's Spider-Man

- Red Dead Redemption 2

Nominados a Mejor dirección artística en The Game Awards 2018

- Assassin's Creed: Odyssey

- God of War

- Octopath Traveler

- Red Dead Redemption 2

- Return of Obra Din

Nominados a Mejor banda sonora en The Game Awards 2018

- Celeste

- God of War

- Marvel’s Spider-Man

- Ni no Kuni II: El renacer de un reino

- Octopath Traveler

- Red Dead Redemption 2

Nominados a Mejor diseño de audio en The Game Awards 2018

- Call of Duty: Black Ops 4

- Forza Horizon 4

- God of War

- Marvel’s Spider-Man

- Red Dead Redemption 2

Nominados a Mejor juego de acción en The Game Awards 2018

- Call of Duty: Black Ops 4

- Dead Cells

- Destiny 2: Forsaken

- Far Cry 5

- Mega Man 11

Nominados a Mejor juego de acción y aventura en The Game Awards 2018

- Assassin's Creed: Odyssey

- God of War

- Spider-Man

- Red Dead Redemption 2

- Shadow of the Tomb Raider

Nominados a Mejor juego de rol (RPG) en The Game Awards 2018

- Dragon Quest XI: Ecos de un pasado perdido

- Monster Hunter: World

- Ni no Kuni II: El renacer de un reino

- Octopath Traveler

- Pillars of Eternity II: Deadfire

Nominados a Mejor juego de lucha en The Game Awards 2018

- BlazBlue: Cross Tag Battle

- Dragon Ball FighterZ

- Soulcalibur VI

- Street Fighter V: Arcade Edition

Nominados a Mejor juego familiar en The Game Awards 2018

- Mario Tennis Aces

- Nintendo Labo

- Overcooked 2

- Starlink: Battle for Atlas

- Super Mario Party

Nominados a Mejor juego de estrategia en The Game Awards 2018

- Battletech

- Frostpunk

- Into the Breach

- The Banner Saga 3

- Valkyria Chronicles 4

Nominados a Mejor juego de deportes en The Game Awards 2018

- FIFA 19

- Forza Horizon 4

- Mario Tennis Aces

- NBA 2K19

- Pro Evolution Soccer 2019

Nominados a Mejor juego multijugador en The Game Awards 2018

- Call of Duty: Black Ops 4

- Destiny 2: Forsaken

- Fortnite

- Monster Hunter: World

- Sea of Thieves

Nominados a Mejor interpretación en The Game Awards 2018

- Bryan Dechart (Connor en Detroit: Become Human)

- Christopher Judge (Kratos en God of War)

- Melissanthi Mahut (Kassandra en Assassin's Creed: Odyssey)

- Roger Clark (Arthur Morgan en Red Dead Redemption 2)

- Yuri Lowenthal (Peter Parker en Spider-Man)

Nominados a Mejor juego en actualización constante en The Game Awards 2018

- Destiny 2

- Fortnite

- No Man's Sky

- Overwatch

- Tom Clancy's Rainbow Six: Siege

Nominados a Juego de mayor impacto en The Game Awards 2018

- 11-11 Memories Retold

- Celeste

- Florence

- Life Is Strange 2 (Episodio 1)

- The Missing: JJ Macfield and the Island of Memories

Nominados a Mejor juego independiente en The Game Awards 2018

- Celeste

- Dead Cells

- Into the Breach

- Return of Obra Din

- The Messenger

Nominados a Mejor juego para móviles en The Game Awards 2018

- Donut County

- Florence

- Fortnite

- PUBG Mobile

- Reigns: Game of Thrones

Nominados a Mejor juego de realidad virtual en The Game Awards 2018

- Astro Bot Rescue Mission

- Beat Saber

- Firewall: Zero Hour

- Moss

- Tetris Effect