Los "invitados" al juicio de Francisco Ricaurte

No son los únicos invitados a este juicio, en la lista también aparecen personajes como el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia Camilo Tarquino y el ex gobernador de Córdoba Alejandro Lyons.

Todos en criterio del abogado Álvaro Luna, quién defiende los intereses pero es magistrado Francisco Ricaurte, tienen información importante y están obligados a entregarla en el juicio que se adelanta contra su cliente por el llamado "cartel de la toga".

Insiste que el fiscal debe explicar por qué excluyó de los audios, entregados por la justicia norteamericana, el contexto de las conversaciones donde se habla del ex magistrado Ricaurte.

La declaración de los ex colegas de Francisco Ricaurte se sustenta en la supuesta participación que ellos también tendrían del llamado "cartel de la toga" y son ellos los que pueden desvirtuar las pruebas presentadas por la Fiscalía