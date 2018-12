Mejía: “Espero que cuando llegue a la edad de Pelé no diga tanta bobada”

Iván Mejía, director de El Pulso del Fútbol, criticó las palabras del exjugador brasileño Pelé, quien en los últimos días a hablado sobre el jugador argentino del Barcelona, Lionel Messi.

El ganador de tres Mundiales de fútbol, dijo recientemente que LionelMessi"solo tiene un regate, no tiene sino una pierna y no cabecea, no esta a la altura de Maradona ni mía", aseguró Pelé.

A lo que Mejía opinó. "Me parece una barbaridad que pele a esta altura de la vida este diciendo ese tipo de bobadas. Pelé esta chocho, yo espero no hablar tanta bobada como pele a esa edad.